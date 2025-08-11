Skip to main content
12.08.2025
Вторник, 12 август 2025
12.08.2025
12.08.2025
Астро
|
Што треба да знае секој хороскопски знак пред да стапи во брак?
11.08.2025
Македонија
|
Кондарко: Потребен ни е нов Изборен законик, независните кандидати ќе можат да учествуваат на избори без собирање на потписи
11.08.2025
Астро
|
Универзумот ќе му биде максимално наклонет на еден хороскопски знак: Секој ден ќе му биде подобар од претходниот!
11.08.2025
Калеидоскоп
|
„Жешко цунами“ ја зафаќа Европа: Градовите ќе станат неподносливи за живеење
11.08.2025
Калеидоскоп
|
Франција забрани бабите и дедовците да им уплаќаат пари на штедните книшки на внучињата
11.08.2025
Свет
|
Си-Ен-Би-Си: Трамп повторно го одложи воведувањето високи царини за Кина за уште 90 дена
11.08.2025
Здравје
|
Никогаш не го ставајте креветот на ова место – тоа ви го уништува сонот и енергијата!
11.08.2025
Здравје
|
Пијалак направен од овие четири состојки ви помага да ослабете
11.08.2025
Калеидоскоп
|
Кажав да: Џорџина го покажа огромниот дијамантски прстен и потврди дека ќе се мажи за Роналдо
11.08.2025
Здравје
|
Ниту еднаш неделно, ниту секој втор ден: Дерматолог открива колку често треба да ја миете косата во лето
11.08.2025
Свет
|
Сијарто: Унгарија ја поддржува средбата Трамп-Путин, ЕУ се обидува да ја саботира
11.08.2025
Свет
|
Велеобрт на повидок: Ништо од состанокот на Трамп и Путин на Алјаска, Трамп најави-патувам во Русија
11.08.2025
Свет
|
Поплави во Пакистан, има загинати
11.08.2025
Македонија
|
Откако го стави упатството за изборите надвор од сила, ДИК има обврска да донесе ново, вели Мицкоски
11.08.2025
Хроника
|
Тројца уапсени за вчерашната престрелка и убиството во Тетово
11.08.2025
Живот
|
Пред бројна публика во Македонскиот културен центар во Њујорк отворена изложбата „Жените во македонската архитектура: Обновата на Скопје“
11.08.2025
Македонија
|
ДКСК со укажувања за законските одредби поврзани со Локалните избори 2025
11.08.2025
Свет
|
Околу 40 убиени во нападите на израелската војска врз цивили во Појасот Газа
11.08.2025
Останати спортови
|
Ѓоковиќ го пропушти Мастерсот во Торонто, причината е повреда
11.08.2025
Сервиси
|
Во Битола и околината е почувствуван земјотрес со епицентар во Грција
11.08.2025