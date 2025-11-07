Skip to main content
08.11.2025
Поврзани вести
Најнови вести
Калеидоскоп
|
Алуминиумската фолија решава 5 проблеми во куќата за помалку од минута
07.11.2025
Калеидоскоп
|
Време е за спиење, а ви се јаде, ви се плаче: Aко ги имате овие навики, обрнете внимание и итно променете ги
07.11.2025
Свет
|
Акционерите на „Тесла“ одобрија пакет за компензација од еден трилион долари за Маск
07.11.2025
Калеидоскоп
|
Мажите имаат потреба од повеќе часови вежбање отколку жените
07.11.2025
Астро
|
Направете го ова пред 9 ноември: Ретроградниот Меркур нема милост
07.11.2025
Калеидоскоп
|
Ќе го отворат домот за светителот: Вечерва пред Митровден жените треба да направат една работа
07.11.2025
Балкан
|
Словенечките граници од денеска ќе ги чува и армијата
07.11.2025
Свет
|
Турција издаде налог за апсење на израелскиот премиер Нетанјаху и други поради геноцид во Газа
07.11.2025
Свет
|
Трамп размислува за изземање на Унгарија од санкциите поврзани со руските јаглеводороди
07.11.2025
Музика
|
Вечерва премиера на македонската песна за Јуниорскиот Евросонг 2025: „Miracle“ на Нела Манческа
07.11.2025
Балкан
|
Српско МВР: Приведени неколку луѓе во врска со случајот „уфрлени снајперисти“
07.11.2025
Фудбал
|
Барселона го сефтоса новиот „Ноу Камп“
07.11.2025
Свет
|
САД одбија да учествуваат во ревизијата на ОН за човековите права
07.11.2025
Балкан
|
ЕУ бара од Србија веќе да не издава пасоши на руски државјани
07.11.2025
Хроника
|
Триесет дневен притвор за четири лица осомничени за поткуп во врска со ИПАРД програмата, за едно лице одреден куќен притвор
07.11.2025
Свет
|
САД развиваат системи за блокирање сигнали за борба против руските и кинеските сателити
07.11.2025
Свет
|
Јужнокорејски разузнавачи: Илјадници нови Севернокорејци се приклучиле на руската војска
07.11.2025
Свет
|
Германскиот воен концерн „Рајнметал“ ќе произведува барут во Романија
07.11.2025
Свет
|
ЕУ планира повеќе да не издава Шенген визи со повеќекратен влез за руските државјани
07.11.2025
Свет
|
Белгија стана предмет на потсмев: Небото не и е доволно големо за маневри со новите Ф-35
07.11.2025