Стоматолошка комора: Имавме контроли од Министерството за здравство, УЈП, ДСЗИ и не беа констатирани неправилности

Имавме неколку контроли и не беа констатирани неправилности, изјави на денешната прес-конференција, претседателот на Стоматолошката комора, Маријан Денковски. Прес-конференцијата следи откако министерот за здравство Азир Алиу во саботата информираше дека Министерството за здравство ги презема надлежностите за лиценцирање на Стоматолошката комора.

Прво, бидејќи јавните овластувања согласно Законот за здравствена заштита, член 262, се многу широк поим и за поголемиот дел од страна на комисијата формирана од министерот за здравство воопшто нема ни вршено надзор, ниту пак која било комисија или кој било министер се имаат произнесено на кој било начин, Комора не може да знае зошто и во кој обем е т.н. времено одземање до исправање на неправилностите, односно да ги цитираме неговите зборови „до стишување на работите во Комората”, кажа Денковски.

Беше посочено дека минатата недела имале интензивна комуникација со министерот за здравство, Алиу.

Заклучокот беше дека, доколку има неправилности, Комората секако ќе ги вложи сите напори да се исправат. Исто така, сакаме да посочиме дека во меѓувреме, во наведениот период, за работењето на Комората се направени неколку надзори и контроли од страна на Министерството за здравство, ДСЗИ, Управа за јавни приходи, разни државни инспекторати и агенции и сл. и согласно записниците од направените надзори и контроли кои ги поседува Комората, нема утврдени неправилности во кој било сегмент во работењето на Комората, па ниту во делот на јавните овластувања кои се доделени со закон, наведуваат од Комората.

Денковски ги демантираше наводите дека на Комората и биле дадени насоки од министер, а дека таа не постапила.

Информираме дека нема вистина во тоа и не е точно дека Комората не постапила, беше истакнато на пресот.

Притоа беше нагласено дека Комората веќе во текот на април постапила согласно насоките на министерот за здравство по сите точки кои биле наведени на пресот, за што, како што беше подвлечено, имале и документи и писмени докази.

Беше најавено дека уште денеска, претседателот Денковски ќе ги повикал на разговор и консултација претходните претседатели.

За да го слушнеме и нивното мислење, зошто по она што знаеме засега, се работи за некои „незаконски” постапки на Комората уште од 2016 година, па дури и порано, односно од 2006 година. Исто така, ќе се направи средба со Лекарска комора зошто ако кај нас, во стоматологија, т.н. „незаконска” едукација вршеле околу 15-ина, како што беа наречени, нерегистрирани здруженија, во Лекарската комора, во системот на Континуирана медицинска едукација учествуваат или учествувале над 80 такви здруженија – меѓу кои доминираат членки на Македонско лекарско друштво, беше кажано на прес -конференцијата.

Понатаму, беше посочено дека се планирааат свикувања на вонредни седници на Извршниот одбор и на Собранието на Комората.