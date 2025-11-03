Почна вакцинацијата со комерцијални вакцини против сезонски грип во Центарот за јавно здравје Скопје

Фрипик

Министерството за здравство информира дека за вакцинација против сезонски грип за ризични категории населени досега се пријавени над 76 илјади граѓани, а вакцинирани се повеќе од 43 илјади лица низ државата.



Заинтересираните граѓани сѐ уште имаат можност да се пријават за вакцинација против сезонски грип преку апликацијата vakcinacija.mk или преку својот матичен лекар. Превентивни тимови продолжуваат и со теренска вакцинација во домашни услови за повозрасни и неподвижни лица, како и за лица со попреченост, изјави министерот за здравство, Азир Алиу.



Исто така, е започната и вакцинацијата со комерцијалните вакцини во ЦЈЗ Скопје, а во текот на неделата ќе отпочне вакцинација и во другите центри за јавно здравје низ државата.



Екипите на Центар за јавно здравје – Скопје вршат вакцинација секој работен ден од 07:30 до 14:30 часот. Цената на комерцијалните вакцини изнесува 700 денари.