03.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 3 ноември 2025
Неделник

Почна вакцинацијата со комерцијални вакцини против сезонски грип во Центарот за јавно здравје Скопје

Здравје

03.11.2025

Фрипик

Министерството за здравство информира дека за вакцинација против сезонски грип за ризични категории населени досега се пријавени над 76 илјади граѓани, а вакцинирани се повеќе од 43 илјади лица низ државата.

Заинтересираните граѓани сѐ уште имаат можност да се пријават за вакцинација против сезонски грип преку апликацијата vakcinacija.mk или преку својот матичен лекар. Превентивни тимови продолжуваат и со теренска вакцинација во домашни услови за повозрасни и неподвижни лица, како и за лица со попреченост, изјави министерот за здравство, Азир Алиу.

Исто така, е започната и вакцинацијата со комерцијалните вакцини во ЦЈЗ Скопје, а во текот на неделата ќе отпочне вакцинација и во другите центри за јавно здравје низ државата.

Екипите на Центар за јавно здравје – Скопје вршат вакцинација секој работен ден од 07:30 до 14:30 часот. Цената на комерцијалните вакцини изнесува 700 денари.

