03.11.2025
Халанд сака да му помогне на Сити да победува

Фудбал

03.11.2025

 Фудбалерот на Манчестер сити, Ерлинг Халанд, се осврна на победата од 3:1 над Борнмут на гостински терен во 10. коло од англиската Премиер лига.

Дваесет и петгодишниот Норвежанец постигна два гола во натпреварот.

– Се обидувам да му помогнам на тимот да победи, тоа е мојата цел. Да постигнувам голови не е толку важно, главната работа е да победиме. Сите да се среќни, тоа е она што се обидуваме да го правиме, изјави Халанд по натпреварот.

Во сезоната 2025/26, Халанд постигна 17 гола и имаше една асистенција на 13 натпревари. 

На листата на стрелците во англиската Премиер лига, Халанд е лидер со 13 гола

