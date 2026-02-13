За една недела се пријавени 1.306 случаи на грип, паѓа бројот на заразените

Министерство за здравство/ Министгерот Азир Алиу се вакцинираше против сезонски грип

Во последната недела, во Македонија се пријавени 1.306 случаи на групни пријави за заболени од грип/заболувања слични на грип, што е за 12,8 отсто помалку во споредба со претходната недела, објави Институтот за јавно здравје во неделниот извештајот.

Бројот на пријавени лица оваа недела споредено со шестата недела од минатата сезона е намален за 54,7 отсто, а во споредба со бројот за шестата недела од типичната епидемиска крива намален е за 46,7 отсто.

Во однос на возрасната дистрибуција, 715 лица се на возраст од 15 до 64 години, 228 се деца на возраст од 5 до 14 години, 184 – деца на возраст од 0 до 4 години, а 179 се лица на возраст над 65 години. Највисока инциденца се регистрира кај децата на возраст од 0 до 4 години“, информираат во Институтот за јавно здравје (ИЈЗ).

Во сезоната 2025/2026, вкупниот број на случаи на грип/заболувања слични на грип изнесува 12.721. Во споредба со истиот период од минатата сезона, бројот на пријавени случаи е зголемен за 9,5 отсто, а во однос на моделот од последните 15 сезони се регистрира намалување од 13,6 отсто.

Како што се наведува во извештајот на ИЈЗ, лани во октомври биле евидентирани 338 случаи, во ноември – 438 случаи, во декември имало 1.324 случаи, во јануари имало најмногу – 9.135 случаи и во февруари имало 1.306 случаи на грип.

Во текот на сезоната на грип, регистрирани се четири починати лица асоцирани со грип.

Од ИЈЗ информираат дека заклучно со шестата недела, во Македонија вакцинирани се вкупно 79.110 лица со бесплатна или комерцијална вакцина. Вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна заштита од ова заболување.