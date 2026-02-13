 Skip to main content
13.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 13 февруари 2026
Неделник

Мицкоски: Договорот со САД за реципрочна трговија го трасира патот за договор за тарифи не повисоки од 15 посто

Македонија

13.02.2026

Продлабочување на стратешко партнерство со САД: силна поддршка и нови економски перспективи за Македонија.По договорот за партнерство со Обединетото Кралство и затворањето на постмониторинг дијалогот со Советот на Европа по цели 26 години, доцна синоќа Белата куќа објави Заедничка изјава меѓу САД и Македонија за реципрочна трговија,напиша премиерот Мицкоски на Фејсбук.

Оваа изјава претставува јасен сигнал за продлабочување на стратешкото партнерство и потврда за силната поддршка што Македонија ја ужива од САД. Таа го трасира патот кон сеопфатен договор кој ќе обезбеди тарифи не повисоки од 15%, а за одредени производи и индустрии и до 0%, отворајќи нови можности за извоз, инвестиции и економски раст.

Три силни меѓународни сигнали по ред: Македонија го зацврстува економското партнерство со Западот

Со ваквите чекори ја зацврстуваме позицијата на Македонија како доверлив и предвидлив партнер, градиме економија со повисок стандард и ја унапредуваме нашата меѓународна позиција.

Ова е политика на конкретни резултати. Чекор по чекор, со јасна визија и стабилна поддршка од нашите стратешки сојузници.

Поврзани вести

Македонија  | 13.02.2026
Филипче и Тони Котев со марихуаната од Ново Село се знаат само од телевизија
Економија  | 13.02.2026
Три силни меѓународни сигнали по ред: Македонија го зацврстува економското партнерство со Западот
Балкан  | 12.02.2026
Албанска актерка ја тужи владата на Рама за кражба на нејзиното лице и глас за создавање „виртуелна министерка“
﻿