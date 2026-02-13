Пет грешки што ја прават супата помалку здрава

Додавање премногу сол

Нутриционистката Дајан Штадлер вели дека една од најголемите грешки при подготовка на супа е игнорирањето на високата содржина на сол.

Всушност, многу конзервирани супи содржат помеѓу 450 и 900 милиграми натриум по порција, а некои, како супата од француски кромид, можат да содржат уште повеќе.

Тоа значи дека само една порција купена супа од продавница може да обезбеди до 40 проценти од препорачаниот дневен внес од 2.300 милиграми натриум дневно, или дури и целиот дневен внес за луѓе на специјализирани диети со низок внес на натриум.

„Помалку натриум е секогаш подобро во супата бидејќи ја јадеме речиси во секој оброк“, вели регистрираната диететичарка Дана Елис Ханс. Премногу сол во супата може да го зголеми крвниот притисок и да предизвика задржување на вода, што може да придонесе за срцеви заболувања со текот на времето.

Мала важност на нутритивната рамнотежа

Супите се одличен начин за внесување хранливи материи, нудејќи влакна, протеини и микронутриенти како витамини и минерали. Меѓутоа, ако вашата супа нема различни состојки или ако сите тие нудат слични хранливи материи, можеби не го извлекувате максимумот од неа.

На пример, вашата супа може да содржи неколку видови зеленчук, но да нема состојки што додаваат волумен, вкус и протеини, или може да содржи протеини и јаглехидрати, но да нема зеленчук богат со хранливи материи.

Бирање сорти со поголема содржина на масти

Многу конзервирани супи купени од продавница, како оние направени со адитиви како путер или павлака, се богати со масти.

Само една лажица густа павлака содржи приближно три грама заситени масти, што може да го зголеми LDL („лош“) холестерол и да придонесе за срцеви проблеми со текот на времето. Премногу масти, исто така, може да додадат калории, што може да се меша во регулирањето на телесната тежина ако тоа е една од вашите цели.

Потпирање на опции од продавница

Супите од продавница често се најпрактичниот избор, особено ако немате многу време за готвење.

Сепак, нивниот избор значи дека сте ограничени на состојките што ги содржат, кои можат да вклучуваат високи нивоа на натриум и масти. Неодамнешна студија, исто така, сугерира дека некои купени или конзервирани супи може да содржат токсични тешки метали.

„Од друга страна, домашните зеленчукови или месни супи ви овозможуваат да го контролирате натриумот и да ги елиминирате непотребните адитиви како конзерванси и емулгатори“, рече Стадлер.

Игнорирање на етикетата со состојки

Кога брзо пребарувате низ опциите во продавницата за храна, лесно е да заборавите да ја прочитате етикетата за хранлива вредност. Меѓутоа, ако не обрнувате внимание на хранливата содржина, нема да имате поим дека навидум здравата зеленчукова супа може да содржи скриени состојки кои не се толку добри за вас.

Секогаш „запознајте се“ со списоците со состојки на комерцијално подготвените супи. Исто така, кога купувате конзервирани супи или чорби, зеленчук и грав за употреба во рецепти за чорба, барајте етикети како „низок натриум“ или „без додадена сол“.