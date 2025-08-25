 Skip to main content
Република Најнови вести
Домашна супа од домати со босилек секогаш убаво освежува

Кујнски тефтер

  • Оваа кремаста и ароматична супа од свежи домати со босилек е идеален летен оброк – лесна, здрава и полна со вкус. Совршена е како предјадење или лесна вечера, особено кога се служи со крцкав тост или домашен леб.
  • Состојки (за 4 лица):
  • 1 кг свежи домати
  • 1 лажица маслиново масло
  • ½ главица кромид
  • 4 чешниња лук
  • 500 мл зеленчуков бујон
  • 1–2 лажички паста од босилек
  • 1 лажичка мед
  • ½ лажичка димена црвена пипер
  • сол и мелен црн бибер по вкус 
  • Подготовка:
  • Доматите исечкајте ги на коцки и оставете ги на страна.
  • Загрејте го маслото во голем сад. Додајте ситно сечкан кромид и издробен лук. Пржете додека кромидот не стане стаклест.
  • Додајте ги доматите и продолжете со динстање, без капак, околу 10 минути, додека не омекнат и се распаднат.
  • Смесата префрлете ја во блендер, додајте го бујонот и изблендирајте додека не добиете мазна супа (можете да користите и рачен блендер директно во садот).
  • Вратете ја супата во садот и, доколку е потребно, додадете уште бујон за посакуваната густина.
  • Додајте ја пастата од босилек, медот, димената црвена пиупер, биберот и солта. Поклопете и варете уште 5 минути.
  • Послужување:
  • Служете ја топла, со препечен леб или кротони, декорирајте со свежи листови босилок.

