03.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 3 ноември 2025
Неделник

„Или-или“ ја објави стихозбирката „Таму каде што не сме“ од Георги Господинов

Култура

03.11.2025

Утре од печат ќе излезе стихозбирката „Таму каде што не сме“ од Георги Господинов, како 12 книга во едицијата „Поеза“ на „Или-Или“, информираат од оваа издавачка куќа.

По шесте прозни изданија и една детска книга, ова е првата стихозбирка на скопската издавачка куќа од популарниот писател во препев на Никола Маџиров, а нејзиното објавување е поддржано од „Традуки“ и Министерството за култура.

Георги Господинов е еден од највлијателните современи бугарски писатели, роден во 1968 година во градот Јамбол. По образование е филолог и литературен историчар, но својата кариера ја започнува како поет и токму поезијата е првиот јазик преку кој го изразува светот.

Неговата прва збирка поезија, „Лапидариум“ (1992), веднаш привлекува внимание со својот лаконски стил, меланхоличниот и носталгичен тон. Следуват „Црешата на еден народ“ (1996), „Писма до Гаустин“ (2003) и „Таму каде што не сме“ (2016).

Во македонското издание на „Таму каде што не сме“ ексклузивно се објавени и неколку досега необјавени песни на Господинов.

Иако Господинов е меѓународно познат по своите романи, како „Физика на тагата“ и „Засолниште во времето“, тој никогаш не ја напушта поезијата.

Во едно интервју, тој вели:

Ја негувам онаа литература што се распаѓа. Што мириса на минато. На изгубени нешта. Тоа е поезијата.“

