На Детската клиника има 20-ина деца со грип, сите се во добра општа состојба

На Универзитетската клиника за детски болести хоспитализирани се 20-ина деца со симптоми на акутни вирусни инфекции од типот на грип и болести слични на грип, од кои кај најголем број е изолирана инфлуенца А. Има неколку случаи на возраст до 23 месеци кај кои е изолиран респираторен синцицијален вирус и еден помал број заболени со докажан ентеровирус риновирус, изјави за МИА педијатар пулмолог Весна Мицевска од Клиниката.

Заболените, посочи докторката, се на возраст до 14 години, од кои најголем број се на возраст до пет години.

Тие се во добра општа состојба. Некои од нив имаат компликации од типот долнореспираторни инфекции, бронхит, бронхопневмонија или бронхиолит. Нема потешки случаи и во моментот нема пациенти на кислородна поддршка. Од хоспитализираните, најчесто едно-две деца се со хронични заболувања – рече доктор Мицевска.

Таа истакна дека ако се појават симптоми на акутна инфекција, како што е зголемена температура, доколку состојбата на детето е добра, во првите 24-48 часа родителите треба да се обидат во домашни услови да ја намалуваат темепературата, да му даваат течност и да ја следат состојбата.