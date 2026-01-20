На Детската клиника има 20-ина деца со грип, сите се во добра општа состојба

 Skip to main content
На Универзитетската клиника за детски болести хоспитализирани се 20-ина деца со симптоми на акутни вирусни инфекции од типот на грип и болести слични на грип, од кои кај најголем број е изолирана инфлуенца А. Има неколку случаи на возраст до 23 месеци кај кои е изолиран респираторен синцицијален вирус и еден помал број заболени со докажан ентеровирус риновирус, изјави за МИА педијатар пулмолог Весна Мицевска од Клиниката.

Заболените, посочи докторката, се на возраст до 14 години, од кои најголем број се на возраст до пет години.

Тие се во добра општа состојба. Некои од нив имаат компликации од типот долнореспираторни инфекции, бронхит, бронхопневмонија или бронхиолит. Нема потешки случаи и во моментот нема пациенти на кислородна поддршка. Од хоспитализираните, најчесто едно-две деца се со хронични заболувања – рече доктор Мицевска.

Таа истакна дека ако се појават симптоми на акутна инфекција, како што е зголемена температура, доколку состојбата на детето е добра, во првите 24-48 часа родителите треба да се обидат во домашни услови да ја намалуваат темепературата, да му даваат течност и да ја следат состојбата.

Подоцна, ако има некакво влошување на состојбата и ако не се намалат или не се повлечат симптомите, родителите треба да го однесат детето на матичен лекар или во дежурна служба. Превенција против овие инфекции е да се избегнува да се носат децата на места на кои има многу луѓе, а децата што имаат симптоми на акутни вирусни инфекции треба да се изолираат дома и да не се пуштаат во училите и во градинка – додаде д-р Мицевска од Детската клиника во изјавата за МИА.

