Една од најголемите во светот: Британија одобри Кина да гради нова амбасада во Лондон

Британската влада денеска и одобри на Кина да започне со изградба на својата нова амбасада во Лондон, која е дизајнирана да биде најголемата кинеска Амбасада во Европа, објавија британските медиуми.

Амбасадата ќе биде изградена во близина на Лондонската кула по три години одложувања поради противењето на локалните жители, некои британски пратеници и активисти од Хонг Конг.

Британските медиуми наведуваат дека одобрението за изградба е издадено пред посетата на британскиот премиер Кир Стармер на Кина, а неименувани кинески и британски претставници изјавија дека патувањето зависи од одобрението за градба.

Тоа ќе биде првата посета на британскиот лидер на Кина од 2018 година.

Новата амбасада ќе биде една од најголемите дипломатски претставништва во светот, со површина од околу 55.000 квадратни метри, што е околу 10 пати поголема од сегашната кинеска амбасада во Лондон.

На местото каде што ќе се гради амбасадата, од 19 век до 1967 година, се наоѓала Кралската тарапана (ковачница за пари).

Одредени американски и британски политичари се спротивставија на изградбата на амбасада во близина на лондонски кварт каде што се наоѓаат финансиски институции поради наводи дека таа би можела да послужи како „база за шпионажа“, односно дека Пекинг прислушкува оптички кабли што минуваат под областа.

Кинеската влада го купи местото на Кралскиот ковачница во 2018 година, но барањата за градежна дозвола беа одбиени во 2022 година.

Кинескиот претседател Шји Џјинпинг минатата година побара од Стармер да интервенира по ова прашање.

Градежната дозвола беше издадена со „одредени услови“.

Шефот на британската разузнавачка агенција МИ5, Кен Мекалум, во октомври минатата година изјави дека агенцијата може да „управува“ со секој безбедносен ризик, а во ноември МИ5 изјави дека постои закана дека Кина регрутира вработени со пристап до британската Влада.