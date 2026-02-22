Како вежбањето влијае на анксиозноста и стресот

Фрипик

Вежбањето е познато по своите бројни придобивки за физичкото здравје, но неговото влијание врз менталното здравје е исто толку значајно. Голем број научни студии покажуваат дека редовната физичка активност може да ги намали симптомите на анксиозност и да помогне во подобро справување со стресот.

Стресот е нормална реакција на телото на барањата и заканите од околината. Во такви ситуации, телото активира хормонален одговор кој вклучува покачени нивоа на кортизол и забрзан пулс. Анксиозноста е чувство на загриженост, напнатост и внатрешна непријатност што може да биде поврзано со стрес, но и со други лични или биолошки фактори.

Физичката активност доведува до низа промени во хемијата на мозокот кои позитивно влијаат на расположението и ја намалуваат анксиозноста:



– Се зголемува нивото на „хормонот на среќата“ серотонин и ендорфини. Овие хемикалии ги засилуваат чувствата на задоволство и можат да ги намалат чувствата на стрес.



– Се зголемува нивото на невротрофичен фактор добиен од мозокот (BDNF), протеин кој помага во растот и функционирањето на нервните клетки, што може да ја зголеми отпорноста на стрес.



– Вежбањето го активира парасимпатичкиот нервен систем, што промовира релаксација и намалување на напнатоста по физичка активност.

Овие невробиолошки промени не само што го подобруваат расположението моментално, туку придонесуваат и за долгорочен отпор кон стрес.

Вежбањето, исто така, обезбедува психолошки придобивки кои директно влијаат на анксиозноста и стресот:



– Одвлекување на вниманието или „одмор од грижи“ – за време на вежбањето, вниманието е насочено кон физичката активност, што го одвлекува умот од грижите и негативните мисли.



– Зголемување на самодовербата – постигнувањето на целите и напредокот во фитнесот промовираат чувство на самодоверба и чувство на контрола, што може да ја намали анксиозноста.



– Социјална поддршка – групните активности или тимските вежби можат да дадат чувство на припадност и поддршка, дополнително намалувајќи го психолошкиот стрес.

Мета-анализите и научните прегледи јасно ги потврдуваат ефектите од вежбањето врз намалувањето на стресот и анксиозноста:



– Редовната физичка активност покажува силна поврзаност со подобрено расположение и намалени симптоми на анксиозност кај различни популации.



– Аеробната активност, како што се брзо одење, трчање или возење велосипед, ефикасно ги намалува симптомите на анксиозност и го подобрува чувството на благосостојба.



– Истражувањата покажуваат дека дури и само една активност, како што е 10-минутна прошетка, може да го намали стресот и да го подобри расположението.

Вежбањето е моќна алатка во борбата против анксиозноста и стресот. Делува преку биолошки промени во мозокот, психолошки механизми на внимание и самодоверба, како и преку социјални и рутински придобивки. Редовната физичка активност може да ја подобри отпорноста на стрес и да доведе до поздрав, помирен живот.