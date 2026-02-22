 Skip to main content
22.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 22 февруари 2026
Неделник

Кога почнуваме да личиме на својата мајка?

Семејство

22.02.2026

Фрипик

Постојат одредени години од животот кога многумина од нас почнуваат сè повеќе да личат на своите мајки во однесувањето, размислувањето и навиките. Истражувањето спроведено од платформата thortful.com открило дека се претвораме во нашите мајки околу 36-годишна возраст. Во тој период, приоритетите се менуваат. Фокусот се префрла од личната амбиција и слободата кон одговорноста, организацијата и грижата за другите. Тогаш многумина забележуваат дека реагираат на ситуациите на ист начин како и нивните мајки.

Експертите објаснуваат дека моделите на родителство се длабоко вкоренети во нашето однесување. Од детството, набљудуваме како нашите родители решаваат проблеми, како комуницираат и како се справуваат со стресот. Иако во адолесценцијата често се обидуваме да се дистанцираме и да го изградиме сопствениот идентитет, во позрели години тие модели повторно се појавуваат.
Особено кога се наоѓаме во ситуации низ кои поминале и нашите родители, како што се одгледување деца, балансирање помеѓу работата и семејството или справување со секојдневните домашни обврски.

Многумина првично го доживуваат овој момент како шок или дури и блага непријатност. Сепак, сличноста со мајката не значи губење на сопствената личност. Напротив, тоа често значи дека сме усвоиле вредности, навики и начини на размислување кои се покажале како стабилни и корисни.
Секако, секој има право да го задржи она што го смета за добро и да го промени она што не му одговара. Свеста е клучна кога препознаваме шема, имаме способност да ја прилагодиме на себе.

Поврзани вести

Хроника  | 09.02.2026
Стојанче Зарков – Грофот од Штип осуден на доживотен затвор за убиството на својата мајка
Хроника  | 01.02.2026
„Мајка“: Велешанка ги оставила петте свои деца и заминала за Скопје
Кошарка  | 06.12.2025
Дончиќ стана татко по вторпат, ова е Оливија (Фото)
﻿