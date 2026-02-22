Кога почнуваме да личиме на својата мајка?

Фрипик

Постојат одредени години од животот кога многумина од нас почнуваат сè повеќе да личат на своите мајки во однесувањето, размислувањето и навиките. Истражувањето спроведено од платформата thortful.com открило дека се претвораме во нашите мајки околу 36-годишна возраст. Во тој период, приоритетите се менуваат. Фокусот се префрла од личната амбиција и слободата кон одговорноста, организацијата и грижата за другите. Тогаш многумина забележуваат дека реагираат на ситуациите на ист начин како и нивните мајки.

Експертите објаснуваат дека моделите на родителство се длабоко вкоренети во нашето однесување. Од детството, набљудуваме како нашите родители решаваат проблеми, како комуницираат и како се справуваат со стресот. Иако во адолесценцијата често се обидуваме да се дистанцираме и да го изградиме сопствениот идентитет, во позрели години тие модели повторно се појавуваат.

Особено кога се наоѓаме во ситуации низ кои поминале и нашите родители, како што се одгледување деца, балансирање помеѓу работата и семејството или справување со секојдневните домашни обврски.

Многумина првично го доживуваат овој момент како шок или дури и блага непријатност. Сепак, сличноста со мајката не значи губење на сопствената личност. Напротив, тоа често значи дека сме усвоиле вредности, навики и начини на размислување кои се покажале како стабилни и корисни.

Секако, секој има право да го задржи она што го смета за добро и да го промени она што не му одговара. Свеста е клучна кога препознаваме шема, имаме способност да ја прилагодиме на себе.