Митови за исхраната што не се точни

Современата исхрана е преполна со трендови и диети што ветуваат брзи резултати, подобро здравје и подолг живот. Но, според експертите, повеќето од овие пристапи не носат трајни придобивки и често создаваат погрешна слика за тоа што навистина значи здрава исхрана.

Харвардскиот онколог д-р Езекиел Емануел истакнува дека добрата исхрана не се заснова на екстремни правила, туку на навики што можат да се одржат со години. Наместо постојано менување диети, многу поважно е да се изгради стабилен и балансиран начин на исхрана кој одговара на индивидуалните потреби.

Честа заблуда е дека сите грицки се штетни. Иако ултра-преработената храна може да придонесе за зголемување на телесната тежина и здравствени проблеми, постојат и здрави избори што можат позитивно да влијаат на организмот. Клучот не е во целосно избегнување, туку во правилен избор и умереност.

Многу луѓе веруваат дека им се потребни огромни количини протеини, но во повеќето случаи организмот веќе добива доволно од секојдневната исхрана. Прекумерната употреба на додатоци во исхраната не е неопходна, а понекогаш може да биде и ризична. Балансираната исхрана со природни извори на хранливи материи останува најбезбедниот избор.

Слично е и со влакната – иако додатоците можат да помогнат, тие не можат целосно да ги заменат придобивките од природната храна. Разновидната исхрана богата со овошје, зеленчук и интегрални намирници има далеку поголемо влијание врз здравјето.

Заблудата дека сите масти се штетни исто така е широко распространета. Истражувањата покажуваат дека здравите масти се неопходни за организмот, додека вистинскиот проблем лежи во прекумерната консумација на преработена храна богата со шеќери.

Многумина сметаат дека физичката активност може да ја „исправи“ лошата исхрана, но реалноста е поинаква. Вежбањето е важно за целокупното здравје, но не може да ги надомести последиците од неправилниот начин на исхрана.

На крајот, најдобриот пристап е едноставен: умереност, разновидност и навики што можат да се одржат на долг рок. Здравата исхрана не е краткорочен тренд, туку начин на живот.