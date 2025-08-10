Добар сон – половина здравје

Фрипик

Во денешното брзо темпо на живот, многу луѓе често одат на спиење доцна, сметајќи го тоа за безопасна навика. Сепак, таквиот начин на живот може да има сериозни здравствени последици.

Пред се, доцното легнување обично води до пократок сон, што директно влијае на нивото на енергија и способноста за концентрација во текот на денот. Многу луѓе потоа чувствуваат хроничен замор, тешкотии при будењето и намалена продуктивност, бидејќи мозокот нема доволно време за потребната регенерација. Оваа состојба може дополнително да ја наруши меморијата и креативното размислување.

Покрај тоа, недостатокот на сон го нарушува хормоналниот баланс, особено хормоните лептин и грелин, кои го регулираат апетитот. Како резултат на тоа, чувството на глад се зголемува, што може да доведе до прејадување и зголемување на телесната тежина. Луѓето кои доцна одат на спиење имаат поголема веројатност да избираат висококалорична и нездрава храна, со што дополнително го загрозуваат своето здравје.

Друг значаен проблем е зголемениот ризик од кардиоваскуларни заболувања. Недоволниот сон го зголемува нивото на стрес во телото, што може да го зголеми крвниот притисок и да предизвика воспалителни процеси. Луѓето кои постојано остануваат будни до доцна имаат поголеми шанси да развијат хипертензија, срцеви заболувања, па дури и дијабетес тип 2.

Имунолошкиот систем, исто така, страда од несоодветен сон. За време на спиењето, телото произведува важни клетки кои штитат од инфекции. Кога спиете премалку, имунолошкиот систем ослабува, што ја зголемува подложноста на настинки, грип и други болести и го забавува закрепнувањето на телото.

Менталното здравје е тесно поврзано со квалитетот на спиењето. Доцното легнување ги зголемува нивоата на хормони на стрес, како што е кортизолот, што може да доведе до вознемиреност, раздразливост и проблеми со емоционалната стабилност. На долг рок, недостатокот на сон може негативно да влијае на донесувањето одлуки и општата психолошка отпорност.

Спиењето е од суштинско значење за обновување на кожата и производство на колаген, протеинот одговорен за нејзината еластичност и младешки изглед. Недостатокот на сон може да предизвика темни кругови под очите, безживотна кожа и брчки, додека зголемените нивоа на кортизол дополнително ја оштетуваат кожата.

Затоа се препорачува да се избегнува, колку што е можно повеќе, навиката да се легнува по полноќ за да се зачуваат и’ телото и умот.