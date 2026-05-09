Тирамису со јагоди: Десерт што освојува на прв залак, а се приготвува неверојатно лесно

Кога ќе пристигнат свежите и миризливи јагоди, вистинско уживање е да се приготви лесен, кремаст и освежителен десерт како тирамису со јагоди.

Оваа пролетно-летна варијанта на популарниот италијански десерт е идеална за семејни дружби, гости или моменти кога ви се јаде нешто благо, а едноставно за приготовка. Комбинацијата од сочни јагоди, нежен крем и меки пишкоти создава совршено избалансиран вкус — доволно богат за да ве воодушеви, но без чувство на тежина по јадењето.

Токму затоа овој десерт исчезнува од масата речиси веднаш штом ќе се послужи.

Потребни состојки:

500 г свежи јагоди

210 г пишкоти

200 г џем од јагоди

250 г крем-сирење

500 мл слатка павлака

1 лажичка екстракт од ванила

шеќер во прав по желба



Приготвување:

Јагодите добро измијте ги, исчистете ги и исечкајте ги на помали парчиња.

Доколку џемот е премногу густ, разредете го со малку вода за полесно да се нанесува врз пишкотите.

Слатката павлака изматете ја заедно со ванилата, а по желба додајте и малку шеќер во прав. Кога ќе добиете цврст и воздушест крем, дел од него измешајте со крем-сирењето, а потоа внимателно додавајте го остатокот за смесата да остане лесна и пенеста.

За поинтензивен овошен вкус, дел од јагодите можете малку да ги изгмечите или кратко да ги изблендирате и да ги додадете меѓу слоевите.

Пишкотите премачкајте ги со џем и наредете ги во сад. Одозгора нанесете слој фил, па додајте јагоди. Повторувајте ја постапката додека ги потрошите состојките, и завршете со богат слој свежи јагоди на врвот.

Десертот оставете го во фрижидер неколку часа, а најдобро преку ноќ, за пишкотите убаво да омекнат и сите вкусови совршено да се соединат.

Резултатот е неодоливо кремаст, свеж и миризлив десерт што изгледа како да е приготвен во слаткарница, а всушност се прави без голем труд.

Фото: Убавина и здравје