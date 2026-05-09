Николоски: Опозициските партии сакаат да ни се приклучат бидејќи препознаваат резултати

Политичката сцена во Македонија е во знак на стабилност на владејачката коалиција, но и на зголемен интерес од опозициските субјекти за влез во извршната власт. Ова го истакна вицепремиерот Александар Николоски во интервјуто за „Ноќно студио“ на 4TV.mk, осврнувајќи се на најавената реконструкција на Владата и регионалните предизвици.

Николоски потенцираше дека премиерот Христијан Мицкоски веќе прави детална анализа на досегашната работа на сите ресори, што ќе биде основа за претстојната реконструкција.

-Најголем дел од оние кои се во опозиција, особено од албанскиот блок, имаат желба да се приклучат на Владата. Тоа е најдобар доказ дека работиме добро и дека политичките партии препознаваат оти преку учество во оваа структура можат да добијат поголема поддршка кај граѓаните. Сепак, ние имаме наше стратешко партнерство со ВЛЕН и ЗНАМ на кое остануваме доследни, изјави Николоски.