Само 2 состојки ги отстрануваат жолтите наслојки од ПВЦ-прозорците: Ќе блескаат како нови за 5 минути, без триење и скапи хемикалии

Жолтеникавите наслаги и нечистотијата што со текот на времето се појавуваат на ПВЦ-прозорците не само што го нарушуваат изгледот на домот, туку често се и тешки за отстранување. Сепак, постои едноставен и ефикасен начин со кој површините повторно ќе добијат свеж и чист изглед.
Потребни ви се само две состојки што најверојатно веќе ги имате во домот – вода и сода бикарбона.
Начин на примена:
- Подгответе паста
Измешајте сода бикарбона со малку вода додека добиете густа, компактна смеса.
- Нанесете на површината
Со мека крпа или сунѓер нанесете ја смесата врз пожолтените делови од ПВЦ-рамките.
- Оставете да дејствува
Оставете ја пастата да стои околу пет минути за да ги разгради наслагите.
- Избришете без силно триење
По истекот на времето, избришете со влажна крпа. Нема потреба од силен притисок – нечистотијата лесно ќе се отстрани.
- Исушете
На крај, пребришете со сува крпа за површината да добие сјаен и уреден изглед.
Овој метод е едноставен, достапен и еколошки прифатлив, а притоа не бара употреба на агресивни средства или скапа хемија.