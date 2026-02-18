Само 2 состојки ги отстрануваат жолтите наслојки од ПВЦ-прозорците: Ќе блескаат како нови за 5 минути, без триење и скапи хемикалии

Freepik

Жолтеникавите наслаги и нечистотијата што со текот на времето се појавуваат на ПВЦ-прозорците не само што го нарушуваат изгледот на домот, туку често се и тешки за отстранување. Сепак, постои едноставен и ефикасен начин со кој површините повторно ќе добијат свеж и чист изглед.

Потребни ви се само две состојки што најверојатно веќе ги имате во домот – вода и сода бикарбона.

Начин на примена:

Подгответе паста

Измешајте сода бикарбона со малку вода додека добиете густа, компактна смеса. Нанесете на површината

Со мека крпа или сунѓер нанесете ја смесата врз пожолтените делови од ПВЦ-рамките. Оставете да дејствува

Оставете ја пастата да стои околу пет минути за да ги разгради наслагите. Избришете без силно триење

По истекот на времето, избришете со влажна крпа. Нема потреба од силен притисок – нечистотијата лесно ќе се отстрани. Исушете

На крај, пребришете со сува крпа за површината да добие сјаен и уреден изглед.







Овој метод е едноставен, достапен и еколошки прифатлив, а притоа не бара употреба на агресивни средства или скапа хемија.