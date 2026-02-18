 Skip to main content
18.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 18 февруари 2026
Во ФЗОМ дијалог за зголемување на платите во здравство

18.02.2026

Во Фондот за здравствено осигурување на Македонија денеска се одржа средба за зголемување на платите во јавното здравство, објави директорот на ФЗО Сашо Клековски.

– На средбата со Ѓорѓи Ставридис и Љубиша Каранфиловски од Самостоен синдикат за здравство и Предраг Серафимовски и Перо Спиров од Самостоен синдикат на Клинички центар разговаравме за моделите на зголемување на платите во јавното здравство, наведува Клековски на Фејсбук.

Во следниот период ќе се прават финансикси анализи, врз основа на кои ќе продолжи дијалогот.

На средбата станало збор и за потребата од утврдување на репрезентативност на синдикатите во здравство, нов колективен договор за здравство и за справување со тужбите на вработени против јавните здравствени установи и негативните последици.

