Ако „Хамза донер“ не ја тргне светлосната реклама, ќе им се раскине договорот за закуп

По декади запуштеност се чисти Железничката станица во Скопје, сподели директорот на Македонски железници – Инфраструктура, Синиша Ивановски.

Железничката станица во Скопје треба да претставува гордост на главниот град.

Декади запуштеност и немање институционална и општествена грижа за жал ја претвори во тотално нерепрезентативен објект „накитен“ со билборди, постери, графити, несоодветни содржини, недоволна хигиена. Превземаме мерки за подигнување на нивото на надворешниот и внатрешниот изглед на Железничката станица Скопје преку долготрајна акција и сет на активности, сподели Ивановски.

За старт, откри тој, се отстранија сите билборди и светлосни реклами. Како што вели директорот, остана уште една светлосна на „Хамза донер“, кои одбиваат да ја извадат, а доколку не ја отстранат во рок од 7 дена договорот за закуп ќе им биде раскинат. Се отстранија сите информативни постери кои со години се напластени, а се продолжува со генералната хигиена.