Човек во Кина живеел со живин термометар во цревата 20 години

Го прголтал како дете, па го заборавил

Еден жител на Кина живеел со живин термометар во цревата 20 години, пишува весникот „Саут Чајна Морнинг Пост“.

Овој феномен бил откриен кога 32-годишниот маж отишол во болница со силни болки во стомакот. При прегледот се испоставило дека тој случајно проголтал термометар како дете, но се плашел да им каже на родителите и на крајот заборавил на него.

Според лекарите, термометарот почнал да притиска на ткивото, создавајќи ризик од внатрешно крварење.

Термометарот бил успешно изваден за време на операцијата.