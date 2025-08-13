 Skip to main content
13.08.2025

Среда, 13 август 2025


По 13 август, 3 хороскопски знаци излегуваат од периодот на тага: Сонцето конечно ќе им заблеска

Астро

13.08.2025

По 13 август 2025 година, за време на транзитот кога Месечината прави квадрат со Венера, три хороскопски знаци излегуваат од период на тага.

Иако овој аспект може да разбуди емоции, благодарение на енергијата на Венера, тој носи олеснување, оптимизам и подготвеност да се продолжи понатаму.

За Овен, Рак и Јарец, овој ден може да биде пресвртница – периодот на самосожалување завршува, а доаѓа нова енергија.

Овен – Предолго молчевте за она што ве повредило. Сега сте подготвени да ја признаете болката, да се ослободите од тагата и да продолжите понатаму без горчина.

Рак – Доаѓа емоционално ослободување и чувство на втора шанса. Сфаќате дека вашата љубов е драгоцена и престанувате да им ја давате на оние кои не ја ценат. Самодовербата расте, а минатото е оставено зад себе.

Јарец – Свесни сте дека носевте тивко незадоволство кое ви ги оптоваруваше мислите. Транзитот јасно ви покажува дека не сакате таква иднина. Избирате да се ослободите од тагата и да се впуштите во патот на внатрешниот мир.

Пораката за сите три знаци е иста – време е да го оставите минатото зад себе и да направите место за посреќни денови.

