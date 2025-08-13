Пожар од поголеми размери избувна кај Октиси, авион на ДЗС на пат кон локацијата

ДЗС

Во близина на струшкото село Октиси, на место викано Октишка Краста, е избувнат пожар од поголеми размери кој претставува потенцијална закана за имотот на населението, соопшти Центарот за управување со кризи (ЦУК).

Како што соопштија оттаму, на терен се присутни екипите на ТППЕ Струга и дел од месното население, но според проценката на командирот на ТППЕ Струга, пожарот се простира на специфичен и непристапен релјеф, што го оневозможува гаснењето од копно.

Поради тоа, додаваат од ЦУК, итно е потребно ангажирање на воздухоплови.

По барање на градоначалникот на Струга е испратено официјално барање за ангажирање на воздухоплов, а по насока и барање на Центарот за управување со кризи се вршат подготовки за испраќање на воздухоплов за гаснење на пожарот. Авион на Дирекцијата за заштита и спасување „ер трактор“ е веќе на пат кон локацијата за гаснење на пожарот, наведуваат од ЦУК.

ЦУК информира и дека до 12 часот низ земјава се регистрирани вкупно седум пожари на отворен простор од кои активни се три, изгаснати три, додека еден е под контрола.

Активни се пожарите во Општина Македонски Брод – Повеќенаменско подрачје „Јасен“, Општина Струга – Октишка краста и Општина Могила – атар на с. Могила. Под контрола е пожарот во Општина Сарај с.Радуша кон с. Дворце, а изгаснати се во Општина Кичево с. Челопеци, Општина Македонски Брод – с. Крапа и Општина Крива Паланка – атар на с. Нерав, место викано „Биљино“.