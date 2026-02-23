Зеленски: Путин веќе ја почна Третата светска војна, нема да се откажеме од територија за примирје

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека неговата земја нема да отстапи стратешка територија на Русија според потенцијалниот договор за прекин на огнот, тврдејќи дека Владимир Путин „веќе ја започнал Третата светска војна “. Во интервју за Би-би-си , тој рече дека единствениот одговор е да се изврши интензивен воен и економски притисок врз Москва.

Зеленски јасно стави до знаење дека ја отфрла можноста за откажување од 20% од регионот Донецк контролиран од Русија, како и од дополнителна територија во јужните региони Херсон и Запорожје.

„Не го гледам само како земја. Го гледам како напуштање – слабеење на нашите позиции, напуштање на стотици илјади луѓе кои живеат таму. И сигурен сум дека ова „повлекување“ ќе го подели нашето општество“, рече тој.

Тој процени дека дури и ако отстапката привремено го задоволи Путин, Русија ќе го искористи прекинот на огнот како „пауза“ за прегрупирање на силите. „Нашите европски партнери ни кажуваат дека може да потрае од три до пет години. Според мене, може да се опорави во рок од две“, рече тој, прашувајќи се „каде ќе оди следно?“

„Победата е да се запре Путин“

Украинскиот претседател тврдеше дека победата не е само за враќање на нормалноста за Украинците, туку и за одвраќање на поширока закана.

„Запирањето на Путин денес и неговото спречување да ја преземе Украина е победа за целиот свет. Путин нема да застане во Украина“, рече тој.

Во врска со целосното враќање на границите од 1991 година, тој нагласи дека тоа е цел, но призна дека непосредниот обид за враќање на сите окупирани територии би имал огромна човечка цена.

„Што е земјата без луѓе? Ништо“, рече тој.

Односите со Трамп и безбедносните гаранции

Од Зеленски беше побарано да ги коментира изјавите на американскиот претседател Доналд Трамп, кој повика на брзи преговори за прекин на огнот и изврши поголем притисок врз Киев отколку врз Москва.

На прашањето дали може да му верува на Трамп, украинскиот претседател рече дека безбедносните гаранции треба да бидат институционализирани од страна на американскиот Конгрес за да траат повеќе од еден претседателски мандат.

„Претседателите се менуваат, но институциите остануваат“, истакна тој.

Во исто време, тој рече дека пред да се разгледа можноста за одржување избори – прашање што го покрена и Вашингтон – прво треба да се обезбедат јасни безбедносни гаранции за земјата.

Избори во екот на војната

Изборите беа закажани за 2024 година, но не се одржаа поради воена состојба воведена по руската инвазија.

Зеленски рече дека технички избори би можеле да се одржат доколку постои релевантно законодавство, но тој ги истакна практичните тешкотии, со оглед на тоа што милиони Украинци се во странство, а значителни делови од земјата се под руска окупација.

„Ако ова е услов за завршување на војната, ајде да го направиме тоа. Но, тие мора да се направат на начин што ќе биде признаен како легитимен, пред сè од украинскиот народ“, рече тој.

Засилување на одбраната и „патриот“

Украинскиот претседател ја повтори потребата од зајакнување на воздушната одбрана, нарекувајќи го прашањето „најтешкиот проблем“.

Тој побара дозвола за производство на лиценцирани американски системи за оружје, вклучувајќи ги и ракетите „патриот“.

„За жал, нашите партнери не ни даваат лиценци за производство на наши сопствени системи, како што е „патриот“, па дури ни ракети за системите што веќе ги имаме. Досега не сме постигнале никаков напредок“, рече тој.

Завршувајќи го интервјуто, Зеленски оцени дека војната нема да заврши веднаш, но тврдеше дека дипломатската и воената стратегија се движат во „паралелни насоки“.