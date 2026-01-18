Затвореници во Гватемала преземаа контрола врз три затвори, држати 46 лица како заложници

Затвореници во Гватемала ја презедоа контролата врз три затвори во таа држава, каде што од вчера попладне земаа најмалку 46 лица како заложници, изјави денеска министерот за внатрешни работи на земјата, Марко Антонио Виледа.

Вилједа на прес-конференција изјави дека до саботата попладне нема пријавени смртни случаи или повредени меѓу заложниците, кои се претежно затворски чувари.

Тој рече дека немирите биле организирани од бандата Барио 18, бидејќи нејзиниот водач бара да биде преместен во друг објект за да добие подобри услови и посебен третман.