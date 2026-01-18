 Skip to main content
18.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 18 јануари 2026
Неделник

Затвореници во Гватемала преземаа контрола врз три затвори, држати 46 лица како заложници

Свет

18.01.2026

Затвореници во Гватемала ја презедоа контролата врз три затвори во таа држава, каде што од вчера попладне земаа најмалку 46 лица како заложници, изјави денеска министерот за внатрешни работи на земјата, Марко Антонио Виледа.

Вилједа на прес-конференција изјави дека до саботата попладне нема пријавени смртни случаи или повредени меѓу заложниците, кои се претежно затворски чувари.

Тој рече дека немирите биле организирани од бандата Барио 18, бидејќи нејзиниот водач бара да биде преместен во друг објект за да добие подобри услови и посебен третман.

Поврзани вести

Свет  | 12.01.2026
Венецуелската влада ќе ослободи 116 политички затвореници
Македонија  | 26.09.2025
Пандов: Стапката на ресоцијализација на затворениците е релативно мала, потребен е кадар, но и заживување на затворските економии
Хроника  | 25.09.2025
Затвореници се испотепале среде ноќ во Идризово
﻿