 Skip to main content
18.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 18 јануари 2026
Неделник

Најмалку осум жртви во лавини во Австрија

Свет

18.01.2026

Осум лица загинаа во три лавини во Австрија вчера, соопштија спасувачки служби и полицијата. Седум лица беа затрупани од лавина попладнето на врвот Финстеркоф, висок 2.150 метри, во долината Гросарл во федералната покраина Салцбург, изјави портпаролката на планинската спасувачка служба во Салцбург.

Планинската спасувачка служба објави дека четворица членови на скијачката група се пронајдени мртви, додека неколку други лица се тешко повредени.
Вчера загина и жена во лавина во областа Бад Хофгаштајн. Националностите и возраста на загинатите и повредените во тие два случаи се уште не се познати.
Трета несреќа со лавина се случи попладнето во Пустервалд во федералната покраина Штаерска, според полициски извештај. Седум чешки скијачи се движеле во таа област кога лавината била активирана. Тројца од нив загинале, објави полицијата.

Четири лица кои не биле зафатени во лавината биле евакуирани од спасувачките екипи од алпскиот терен и им била укажана итна медицинска помош.

Поврзани вести

Свет  | 17.01.2026
Петмина загинати во лавини во Австрија
Патувања  | 19.12.2025
Винодонија 2025 ги носи во Скопје винските нијанси на австрискиот тероар
Македонија  | 19.12.2025
Во Битола отворен Почесен конзулат на Република Австрија
﻿