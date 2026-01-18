Итен состанок во ЕУ поради заканата на Трамп за нови царини

Итен состанок на амбасадорите на ЕУ е закажан за денеска во Брисел, откако американскиот претседател Доналд Трамп објави дека ќе воведе царини за стоки од осум европски земји поради ситуацијата околу Гренланд.

Состанокот го организира Кипар, актуелен претседавач со ЕУ.

Амбасадорите на 27-те земји од ЕУ ќе се состанат на итен состанок поради ескалацијата на кризата околу Гренланд, а на таквите состаноци амбасадорите обично подготвуваат практични мерки за дискусија на следните министерски состаноци на Советот на ЕУ.

Трамп најави царини од 10 проценти во февруари за Данска, Норвешка, Шведска, Франција, Германија, Велика Британија, Холандија и Финска, кои подоцна ќе бидат зголемени на 25 проценти и ќе останат на сила додека САД не постигнат договор за купување на Гренланд.