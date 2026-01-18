 Skip to main content
18.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 18 јануари 2026
Неделник

Итен состанок во ЕУ поради заканата на Трамп за нови царини

Свет

18.01.2026

Итен состанок на амбасадорите на ЕУ е закажан за денеска во Брисел, откако американскиот претседател Доналд Трамп објави дека ќе воведе царини за стоки од осум европски земји поради ситуацијата околу Гренланд.

Состанокот го организира Кипар, актуелен претседавач со ЕУ.
Амбасадорите на 27-те земји од ЕУ ќе се состанат на итен состанок поради ескалацијата на кризата околу Гренланд, а на таквите состаноци амбасадорите обично подготвуваат практични мерки за дискусија на следните министерски состаноци на Советот на ЕУ.
Трамп најави царини од 10 проценти во февруари за Данска, Норвешка, Шведска, Франција, Германија, Велика Британија, Холандија и Финска, кои подоцна ќе бидат зголемени на 25 проценти и ќе останат на сила додека САД не постигнат договор за купување на Гренланд.

Поврзани вести

Свет  | 16.01.2026
Зад затворени врати во ЕК се подготвува план за брз прием на Украина што фундаментално ќе ја промени ЕУ и ќе предизвика раскол меѓу членките
Свет  | 15.01.2026
Писториус предвидува последици за НАТО доколку САД го преземат Гренланд
Свет  | 15.01.2026
САД го продолжија рокот: „Лукоил“ доби уште 45 дена за продажба на странскиот имот
﻿