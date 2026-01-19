 Skip to main content
19.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 19 јануари 2026
Неделник

Во Гватемала прогласена вонредна состојба за справување со бандите

Свет

19.01.2026

Фото: Freepik

Претседателот на Гватемала, Бернардо Аревало вчера прогласи вонредна состојба, со цел властите да имаат поголеми овластувања за борба против бандите, кои убија осум полицајци и зазедоа неколку затвори во централноамериканската земја изминатите денови.

– Одлучив да прогласам вонредна состојба низ целата земја во траење од 30 дена, почнувајќи од денеска (недела), за да гарантирам заштита и безбедност на Гватемалците, изјави Аревало.

Тој додаде дека полицијата ја презеде контролата врз затворите каде што членови на банди од саботата држеа десетици лица како заложници.

