19.01.2026
Најнови вести
Понеделник, 19 јануари 2026
Неделник

Најмалку 39 луѓе загинаа во железничка несреќа во Шпанија

Свет

19.01.2026

Најмалку 39 лица загинаа, а 73 се повредени во синоќешната железничка несреќа што се случи во шпанската покраина Кордоба.

Несреќата се случи кога два брзи воза излетаа од шините во градот Адамуз.

Возот што сообраќаше на релација Малага – Мадрид со 317 патници излета од шините на влезот од Адамуз. Трите вагони преминале на соседната пруга во момент кога надоаѓaл возот од Мадрид до Уелва, што предизвикало и тој да излета од шините.

Поради несреќата денеска откажани се околу 200 возови што сообраќаат на релацијата Мадрид – Андалузија.

