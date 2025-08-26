 Skip to main content
26.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 26 август 2025
Велика Британија прима студенти од Појасот Газа за да го завршат своето образование

Свет

26.08.2025

Фото: Freepik

Велика Британија ќе овозможи група студенти од Појасот Газа да го завршат своето образование на универзитетите во земјата, соопшти денеска Владата.

Според Би-Би-Си, околу 40 студенти ќе добијат финансиска помош преку државни програми и приватни стипендии.

За да можат студентите да го продолжат своето образование, израелската Влада прво мора да го одобри нивното излегување од Појасот Газа, по што ќе се провери нивниот идентитет, соопшти британското Министерство за внатрешни работи.

Односите меѓу Лондон и Ерусалим беа разнишани во последните неколку недели по најавата на премиерот на Велика Британија, Кир Стармер дека во септември ќе признае независна палестинска држава.

Овој потег го осуди премиерот на Израел, Бенјамин Нетанјаху, со образложение дека, како што тврди, „го наградува тероризмот на Хамас и ги казнува сите негови жртви“.

