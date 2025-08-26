Анкета на синдикатите во Србија: 71,2 проценти од домаќинствата не можат ништо да заштедат

Фото: Freepik

Во Србија, 71,2 проценти од домаќинствата не можат ништо да заштедат поради недоволни приходи, според Анкетата за реалните месечни приходи на вработените и трошоците на нивните домаќинства, што ја спроведе Сојузот на независни синдикати на Србија (СССС).

Како што наведуваат, тоа значи дека речиси три четвртини од домаќинствата во Србија живеат од плата до плата и се финансиски ранливи и чувствителни на економски шокови.

Според анкетата, спроведена од 7 до 19 август оваа година и во која учествуваа 2.219 испитаници, 18,5 проценти од нив изјавиле дека нивното домаќинство може да заштеди од 5.000 до 12.000 динари месечно, додека само 10,3 проценти од нив можат да заштедат повеќе од 12.000 динари секој месец.

Анкетата, исто така, покажа дека 50,6 проценти од испитаниците се откажуваат од патување поради ограничен буџет, 16,6 проценти се откажуваат од културни искуства, 13,3 проценти се откажуваат од квалитетни производи, 11,2 проценти штедат на количината на купени производи, а 8,3 проценти од испитаниците штедат на други работи.

Од анкетата се гледа дека 46,8 отсто не можат да си дозволат седумдневен годишен одмор, додека 22 проценти од нив би можеле да потрошат од 60.000 до 80.000 динари, 18 проценти од 80.000 до 120.000 динари, а 13,2 проценти повеќе од таа сума.

Анкетата покажа дека најголемиот процент од испитаниците, 60,4 проценти, вработуваат двајца членови на домаќинството, но и дека 25 проценти од домаќинствата во Србија преживуваат со една плата.

Затоа, СССС истакна дека износот на платата е клучен за животниот стандард и дека политиката на минимална плата мора да се гледа преку фактот дека една или две плати се делат меѓу неколку членови на семејството, обично три или четири члена.

Според анкетата, 22,1 процент од домаќинствата во Србија имаат месечен приход до 60.000 динари по член на домаќинството, додека 58 проценти од домаќинствата имаат заработка помеѓу 60.000 и 100.000 динари по член.

Податоците, исто така, покажаа дека 79,5 проценти од испитаниците немаат дополнителен приход, преку, на пример, дополнителна работа, прекувремена работа, социјална помош, детски додаток и се потпираат на платата како главен извор на приход.

Анкетата, исто така, покажа дека 11,5 проценти од испитаниците издвојуваат 55.000 динари за својата месечна кошничка за купување, 29,5 проценти од нив од 55.000 до 80.000 динари, 31,8 проценти од 80.000 до 120.000 динари, а 27,2 проценти повеќе од 120.000 динари.

Според синдикатите, многу домаќинства трошат поголем дел од својот расположлив приход за основни потреби, односно дека обично домаќинство во Србија троши малку повеќе од една просечна плата, што може да значи или дека двајца членови на домаќинството се вработени или дека потрошувачката е поддржана од дополнителни работни места, кредити и сива економија.

Според анкетата, 70,6 проценти од домаќинствата во Србија мора да издвојуваат средства за изнајмување стан или отплата на станбен кредит, а речиси една третина плаќа повеќе од 36.000 динари месечно.

Ако трошоците за домување од 36.000 динари се споредат со медијалниот приход од 84.405 динари, тоа значи дека повеќе од 40 проценти од просечната плата оди кај нив, што го прави домаќинството преоптоварено според меѓународните стандарди, истакнаа од СССС.

За достоинствен, пристоен живот, 52,5 проценти од испитаниците веруваат дека се потребни повеќе од 120.000 динари месечно, а 32,2 проценти дека им се потребни од 80.000 до 120.000 динари.