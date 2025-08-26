 Skip to main content
26.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 26 август 2025
Неделник

Силекс и Работнички сигурни во Купот на Македонија

Фудбал

26.08.2025

Со шест натпревари од воведното коло денеска официјално стартуваше новата сезона во фудбалскиот Куп на Македонија.

Работнички на гостински терен извојува убедлива победа од 16-0 над Карбинци, а рутински пласман во второто коло обезбедија и фудбалерите на Македонија ЃП, триумфирајќи против Љуботен со 14-0.

Второлигашот Охрид го елиминираше прволигашот АП Брера по подобро изведување пенали, откако натпреварот во регуларниот дел заврши нерешено 1-1.

Силекс извојува победа од 7-1 против Евротип Онлајн, Брегалница ја елиминираше Победа Валандово со триумф од 6-0, додека Детонит на гостински терен го совлада Башкими 2008 со 4-1.

Мечот Беласица – Арсими ќе се одигра утре, а останатите средби се закажани за во септември.

На трети септември на програмата се мечевите Тетекс – Пелистер и Пчиња – Новаци, на деветти се среќаваат Победа Прилеп – Башкими Куманово додека следниот ден играат Кожуф – Шкупи, Скопје – Тиквеш и Јени Мале Спорт – Шкендија

Поврзани вести

Фудбал  | 26.04.2025
Вардар прв до Ф4 турнирот од Купот на Македонија
Ракомет  | 26.04.2025
Почнува ракометниот куп, Вардар и Пелистер главни фаворити
Фудбал  | 23.04.2025
Вардар и Струга финалисти во фудбалскиот Куп на Македонија
﻿