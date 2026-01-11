 Skip to main content
12.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 12 јануари 2026
Неделник

Трамп наредил да се направи план за инвазија на Гренланд, но има бојкот кај високи воени претставници

Свет

11.01.2026

Доналд Трамп им нареди на командантите на американските специјални сили да подготват планови за операција за инвазија на Гренланд објави „Мејл он Сандеј“.

Во медиумскиот извештај се вели дека високите воени претставници се претежно против таквата идеја, но има и такви коишто ја поддржуваат.

Извори на весникот тврдат дека поддржувачите на Трамп, предводени од советникот Стивен Милер, се охрабрени од успешното заробување на венецуелскиот претседател. Тие сега се залагаат за брз напредок со Гренланд, плашејќи се дека Русија или Кина би можеле да дејствуваат први.

Британските дипломати веруваат дека Трамп е воден и од домашни политички пресметки, обидувајќи се да ја ескалира надворешната политика за да го одвлече вниманието од лошите економски перформанси пред среднорочните избори.

Поврзани вести

Свет  | 11.01.2026
ЦИА ја оценува економската ситуација во Куба како исклучително тешка
Свет  | 11.01.2026
Високи американски претставници во вторник ќе го информираат Трамп за опциите против Иран
Свет  | 11.01.2026
Трамп: Нема повеќе нафта или пари за Куба, нула
﻿