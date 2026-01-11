Трамп наредил да се направи план за инвазија на Гренланд, но има бојкот кај високи воени претставници

Доналд Трамп им нареди на командантите на американските специјални сили да подготват планови за операција за инвазија на Гренланд објави „Мејл он Сандеј“.

Во медиумскиот извештај се вели дека високите воени претставници се претежно против таквата идеја, но има и такви коишто ја поддржуваат.

Извори на весникот тврдат дека поддржувачите на Трамп, предводени од советникот Стивен Милер, се охрабрени од успешното заробување на венецуелскиот претседател. Тие сега се залагаат за брз напредок со Гренланд, плашејќи се дека Русија или Кина би можеле да дејствуваат први.

Британските дипломати веруваат дека Трамп е воден и од домашни политички пресметки, обидувајќи се да ја ескалира надворешната политика за да го одвлече вниманието од лошите економски перформанси пред среднорочните избори.