Американската разузнавачка агенција ЦИА ја оценува економската ситуација во Куба како исклучително тешка. Според информации од извори на „Ројтерс“, ЦИА особено ги истакнува проблемите во земјоделството, туризмот и снабдувањето со енергија.

Аналитичарите предупредуваат дека прекинот на снабдувањето со нафта од Венецуела би можел да го отежни управувањето со земјата.

Сепак, ЦИА не заклучила дека владата веројатно ќе падне. Најновите проценки ја опишуваат ситуацијата како сериозна, но без одредена прогноза за промена на власта.

Еден од соговорниците вели дека надвор од Хавана, прекините на електричната енергија достигнуваат 20 часа на ден. Разузнавачките информации, исто така, забележуваат забрзан одлив на населението.

Миграцијата кај луѓето под 50 години би можела да го ослаби притисокот врз владата и потенцијалот за протести.

Голем проблем за Куба е тоа што Венецуела беше главен извор на нафта за островот. Сепак, по заробувањето на Николас Мадуро, САД успеаја да ги пренасочат испораките кон САД.

Експертите веруваат дека последиците за Куба ќе бидат сериозни дури и со мало намалување на увозот на енергенси.