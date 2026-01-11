 Skip to main content
12.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 12 јануари 2026
Неделник

ЦИА ја оценува економската ситуација во Куба како исклучително тешка

Свет

11.01.2026

Американската разузнавачка агенција ЦИА ја оценува економската ситуација во Куба како исклучително тешка. Според информации од извори на „Ројтерс“, ЦИА особено ги истакнува проблемите во земјоделството, туризмот и снабдувањето со енергија.

Аналитичарите предупредуваат дека прекинот на снабдувањето со нафта од Венецуела би можел да го отежни управувањето со земјата.

Сепак, ЦИА не заклучила дека владата веројатно ќе падне. Најновите проценки ја опишуваат ситуацијата како сериозна, но без одредена прогноза за промена на власта.

Еден од соговорниците вели дека надвор од Хавана, прекините на електричната енергија достигнуваат 20 часа на ден. Разузнавачките информации, исто така, забележуваат забрзан одлив на населението.

Миграцијата кај луѓето под 50 години би можела да го ослаби притисокот врз владата и потенцијалот за протести.

Голем проблем за Куба е тоа што Венецуела беше главен извор на нафта за островот. Сепак, по заробувањето на Николас Мадуро, САД успеаја да ги пренасочат испораките кон САД.

Експертите веруваат дека последиците за Куба ќе бидат сериозни дури и со мало намалување на увозот на енергенси.

