12.01.2026
Понеделник, 12 јануари 2026
Високи американски претставници во вторник ќе го информираат Трамп за опциите против Иран

Свет

11.01.2026

Високи американски претставници на администрацијата во вторник ќе го информираат американскиот претседател Доналд Трамп за конкретните опции за одговор на протестите во Иран, објави денеска „Волстрит џурнал“, повикувајќи се на американски претставници.

Службениците изјавија дека на состанокот ќе се разговара за можните следни чекори, вклучувајќи воени напади, распоредување тајно кибер оружје против иранските воени и цивилни објекти и воведување дополнителни санкции врз иранската влада.

Трамп, кој во последните денови постојано се закануваше дека ќе интервенира во Иран, вчера објави на социјалните медиуми дека САД се подготвени да му помогнат на народот на Иран во нивната борба за слобода.

Протестите започнаа во Техеран на 28 декември минатата година поради падот на вредноста на иранската валута и економските тешкотии во земјата, а оттогаш се проширија во повеќе од 100 градови и места низ сите ирански провинции.

