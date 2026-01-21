Трамп: Европа не е тоа што беше порано, да не бевме ние во Данска ќе се зборуваше германски и јапонски

Веднаш по пристигнувањетѕо во Давос, американскиот претседател Доналд Трамп одржа говор во Конгресниот центар во кој на почетокот рече дека е „убаво да се држи говор меѓу пријатели, а и меѓу некои непријатели“.

„Јас сум на власт една година, економијата е во подем, нема инфлација, опасните граници се затворени. САД се во средината на најдраматичниот економски пресврт во историјата. Пред една година бевме мртва земја под водство на радикални левичари. Сега сме најмоќната земја. Сето ова е одлична вест. САД се економскиот мотор на планетата. Ако ние паднеме, и вие ќе паднете. Најмногу ме изненади колку малку време беше потребно за сето ова да се случи, рече Трамп.

Според американскиот претседател, кој е во вербална војна со лидерите на носечките европски земји, пред се, поради ситуацијата со Гренланд, „некои делови од Европа денес се непрепознатливи. Ја сакам Европа и сакам таа да оди во вистинската насока, но не оди. Владите мислеа дека растот може да се постигне преку неконтролирана имиграција. Резултатот беше огромен дефицит и најмасовни миграции. Големи делови од светот се уриваат пред нашите очи. Сите експерти предвидоа дека мојот модел ќе доведе до рецесија. Им докажавме на сите дека грешат“, продолжи Трамп.

Европа не е тоа што беше порано. Можеме да дискутираме за тоа, но всушност нема што да се дискутира“, додаде тој.

„Лидерите воопшто не разбираат што се случува, а оние што разбираат не прават ништо“, додава тој.

Не сакам никого да навредам“, продолжи Трамп, но додава дека неговите пријатели се враќаат од делови од Европа и велат дека повеќе не ја препознаваат. Тие споменуваат „неконтролирана масовна миграција“ и рекордни буџетски и трговски дефицити.

Трамп во говорот ја нападна Данска, за која кажа дека без нив сите денеска ќе зборуваа германски и јапонски, забележувајќи им дека се неблагодарни

„Многу сме загрижени за Европа. Ужасно е тоа што си го прават самите“, рече Трамп.