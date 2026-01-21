Фотографиите од „Сејф сити“ нема да го покажуваат совозачот, ликот ќе биде замаглен

Суштината е дека мораме да ги доставиме до граѓаните сите оние докази кои што би требало да ги убеди дека навистина го сториле сообраќајниот прекршок, објасни министерот Панче Тошковски. Тој вели дека има измена од претходниот закон за проектот „Сејф Сити“ со цел граѓаните веднаш да го признаат прекршокот што го сториле.

Тошковски е јасен кои прекршоци ќе се констатираат.