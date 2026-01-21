 Skip to main content
21.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 21 јануари 2026
Неделник

Сашко Мицевски: Селектирањето на македонскиот филм „17“ на Берлиенале е национален успех

Филм

21.01.2026

Селектирањето на македонскиот филм „17“ на режисерката Косара Митиќ, кој ќе се натпреварува во програмата „Перспективи“ на 76. Берлински филмски фестивал, што ќе се одржи од 12 до 22 февруари, е голем национален успех, беше соопштено денеска на прес-конференција на филмската екипа.

„Перспективи“ е натпреварувачка селекција за дебитантски филмови создадена лани, а годинава 14 филма се во трката за наградата најдобро филмско деби. По сценариото на Митиќ и хрватскиот режисер и сценарист Огњен Свиличиќ, филмот се снимаше во 2024 година и во него играат 25 тинејџери.

Директорот на Агенцијата за филм, Сашко Мицевски, на прес-конференција рече дека тоа за сите нив, за цела Македонија, е голем успех.

Ова е национален успех. Многу сме среќни. Ова е голем успех за филмот, за продукцијата, за целата екипа, за Агенцијата за филм и за целата македонска култура и, генерално, за Македонија. Треба сите да се гореме што ќе има дело што ќе ја претстави државата на Берлиналето. Тоа е фантастичен успех. Убеден сум дека филмот нема да заврши со премиера на Берлиналето. Мислам дека филмот добро ќе биде примен и кај нашата публика. Кога ќе заврши со фестивалската промоција, филмот ќе отвори многу голем дијалог со публиката. Што е побитно, тоа ќе отвори големи општествени прашања, институционален дијалог и се надевам дека ќе резонира онаму каде што требало да се направат системски промени – истакна Мицевски.

Поврзани вести

Филм  | 08.01.2026
Агенцијата за филм со силна поддршка за младите автори, средствата се зголемени трикратно
Филм  | 10.12.2025
„Shame and Money“ на режисерот Висар Морина во официјалната селекција на фестивалот Санденс, „List Production“ е копродуцент од Македонија
Филм  | 29.11.2025
Агенција за филм: Публиката со огромен интерес ја проследи проекцијата на „Силјан“ во Њујорк, а веднаш потоа следеше разговор со Тамара Котевска и Жан Дакар
﻿