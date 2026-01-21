Сашко Мицевски: Селектирањето на македонскиот филм „17“ на Берлиенале е национален успех

Селектирањето на македонскиот филм „17“ на режисерката Косара Митиќ, кој ќе се натпреварува во програмата „Перспективи“ на 76. Берлински филмски фестивал, што ќе се одржи од 12 до 22 февруари, е голем национален успех, беше соопштено денеска на прес-конференција на филмската екипа.

„Перспективи“ е натпреварувачка селекција за дебитантски филмови создадена лани, а годинава 14 филма се во трката за наградата најдобро филмско деби. По сценариото на Митиќ и хрватскиот режисер и сценарист Огњен Свиличиќ, филмот се снимаше во 2024 година и во него играат 25 тинејџери.

Директорот на Агенцијата за филм, Сашко Мицевски, на прес-конференција рече дека тоа за сите нив, за цела Македонија, е голем успех.