Пиксабеј

Шведска воведува построги правила за државјанство, со кои се бара од кандидатите да живеат во земјата најмалку осум години, да заработат одредена сума пари и да положат тест за разбирање на шведското општество, соопшти во понеделник централно-десничарската влада.

Владата објави дека кандидатите за шведско државјанство ќе мора да живеат во земјата осум години наместо пет, да имаат месечен приход од повеќе од 20.000 шведски круни (2.225 долари) и да положат тест за јазик и култура.

Се чини разумно да се знае дали Шведска е монархија или република ако сакате да бидете граѓанин“, рече Форсел.

Лице со криминално досие, без разлика дали е во Шведска или во странство, ќе мора да чека подолго пред да може да аплицира. На пример, некој што отслужил четиригодишна затворска казна ќе мора да чека 15 години пред да аплицира за државјанство.

Антиимигрантската партија Шведски демократи, која ја поддржува малцинската коалициска влада, ги обвини децениите, како што велат, неуспешни имиграциски политики, за бранот криминал во мафијашки стил што ја зафати земјата.

Новите правила треба да стапат во сила на 6 јуни.