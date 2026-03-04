 Skip to main content
04.03.2026
Република Најнови вести
Среда, 4 март 2026
Неделник

Владата на СДС му доделила македонско државјанство на рускиот олигарх Александар Онишченко

Македонија

04.03.2026

Владејачката партија ВМРО-ДПМНЕ денеска соопшти дека поранешната влада предводена од СДС, во периодот кога лидер на партијата беше Зоран Заев, му доделила македонско државјанство на рускиот олигарх Александар Онишченко.

Од партијата тврдат дека Онишченко е лице осудено на 15 години затвор за перење пари и корупција, како и поранешен пратеник од проруската политичка структура на екс-претседателот на Украина, Виктор Јанукович.

Според ВМРО-ДПМНЕ, доделувањето на македонско државјанство се случило во период кога против Онишченко била распишана меѓународна потерница од Украина и кога, како што наведуваат, други држави не му овозможиле престој.

„Наместо да ги штитат македонските национални интереси, СДС, Зоран Заев и Венко Филипче воделе политики кои отворале простор за влијание и бизнис активности на лица блиски до руските структури“, наведуваат од ВМРО-ДПМНЕ.

Од партијата додаваат дека со промената на власта ваквите практики се прекинати и дека институциите нема повторно да дозволат, како што велат, „политички и бизнис комбинации преку државните институции“.

Поврзани вести

Колумни  | 02.03.2026
Атентатот врз претседателот Глигоров беше смислен акт за ликвидација на ВМРО ДПМНЕ и Македонија
Македонија  | 01.03.2026
СДС е во грч поради стравот дека ако Груби прозбори ќе се разоткрие целиот криминал и политичката позадина
Македонија  | 20.02.2026
Наместо празните ветувања од СДСМ, работниците добија реално повисоки плати
﻿