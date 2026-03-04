Николоски: Градежништвото повторно со двоцифрен раст, следуваат нови инфраструктурни проекти

Facebook/Aleksandar Nikoloski

Градежништвото повторно со двоцифрен раст, објави вицепремиерот и министер за транспорт, Александар Николоски.

Тој додаде дека има силна динамика во изградба на капиталните проекти.

-Раст од 14,6% бележиме во време кога ги градиме капиталните проекти, автопатите, железницата, регионалните и локални патишта и голем број комунални проекти. Двоцифрена стапка на раст од 14,6% во Градежниот сектор има во четвртиот квартал од 2025 година што само ја потврдува нашата силна заложба и посветеност во реализација на капиталните проекти. Особено ме радува фактот што градежништвото е во континуиран пораст и тоа во 2025 година во третиот квартал имавме 21% раст, а четвртиот квартал од бележиме 14,6% раст (и покрај зимскиот период каде поради природните услови градежните активности се намалуваат), истакна тој.

Николоски информира дека Македонија е меѓу земјите со најголем раст на БДП, каде градежништвото повторно има двоцифрена стапка на раст.

-Во четвртиот квартал БДП порасна за 3,8 % што е најдобар показател за успешните политики што ги спроведуваме. Македонија се гради и се развива – следуваат нови инфраструктурни проекти, објави вицепремиерот Николоски.