 Skip to main content
26.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 26 март 2026
Неделник

Европскиот парламент го отфрли продолжувањето на правилата за детекција на содржини со злоупотреба на деца

Свет

Европскиот парламент денеска гласаше против продолжување на правилата кои во моментов им овозможуваат на технолошките компании да детектираат материјали со сексуална злоупотреба на деца во приватните комуникации.

Вкупно 311 европски пратеници гласаа против предлогот на Европската комисија за продолжување на правилата, 228 гласаа „за“, а 92 беа воздржани. Сегашното законодавство, често нарекувано „контрола на чет“ (chat control), треба да истече на 3 април, пренесе ДПА.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц ја критикуваше одлуката, велејќи дека е длабоко разочаран што доброволните проверки на четовите од страна на онлајн платформите веќе нема да бидат можни.

Ова е сериозен чекор наназад за заштитата на нашите деца – изјави германскиот лидер по денешните разговори со премиерите на источните германски покраини.

Тој додаде дека напорите сега ќе бидат насочени кон изнаоѓање решение на национално ниво, при што министерката за семејство Карин Прин веќе работи на предлози.

Кери Смит, шефица на Фондацијата за надзор на интернетот (IWF), ја нарече одлуката „разорен неуспех“. Таа предупреди дека ова ќе има последици и надвор од ЕУ, бидејќи докажаните алатки за детекција ќе бидат принудно исклучени.

Секој ден без детекција значи повеќе штета за децата и повеќе слики од злоупотреба кои циркулираат онлајн – нагласи таа.

Пред гласањето, четворица европски комесари побараа поддршка за продолжување на правилата, предупредувајќи дека нивното престанување ќе доведе до поголема неказнивост за престапниците.

Сегашните мерки им дозволуваат на платформите како Google, Meta и Microsoft да ги скенираат комуникациите за да идентификуваат и пријават илегална содржина. Пристапот остана контроверзен поради загриженоста за заштита на податоците. Според IWF, во ЕУ има повеќе материјали со сексуална злоупотреба на деца од кој било друг регион во светот.

