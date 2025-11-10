Сенатот постигна договор: Завршува најдолгата блокада на буџетот во историјата на САД

Freepik

Американските сенатори постигнаа привремен договор со кој ќе се стави крај на парализата на буџетот што блокираше дел од јавните услуги рекордни 40 дена, јавија неколку медиуми.

Републиканците и демократите во Сенатот се согласија да ја финансираат владата до јануари, јавија Си-Ен-Ен и Фокс Њуз.

Мерката веднаш беше ставена на гласање, очигледно со поддршка од доволен број демократи, а текстот потоа ќе биде проследен до Претставничкиот дом. Доколку и Претставничкиот дом ја прифати, предлогот ќе биде испратен до Доналд Трамп за негов потпис.

Овој чекор напред води кон нормализација на ситуацијата, со оглед на тоа што функционирањето на воздушниот сообраќај и исплатите на социјална помош во моментов се нарушени, а стотици илјади вработени се на технички штрајк или работат без плата од 1 октомври.

– Можеме да кажеме дека се приближуваме кон крајот на блокадата на владата, изјави претседателот Доналд Трамп пред новинарите враќајќи се во Белата куќа по викендот поминат во неговата резиденција во Флорида.

Според пратениците, договорот треба да овозможи продолжување на исплатата на социјална помош за 42 милиони Американци која беше прекината поради блокадата на буџетот, враќање на работа на илјадници владини службеници и исплата на плати, како и гласање за продолжување на програмата за здравствено осигурување што истекува на крајот од оваа година.

Лидерот на демократите во Сенатот, Чак Шумер, изјави дека жали што здравствената заштита е тема на гласање, а не директно на усвојување. „Таа борба ќе мора да продолжи“, рече тој на седницата на Сенатот.

Поради парализата на буџетот што влијаеше на контролата на воздушниот сообраќај, вчера во САД беа откажани повеќе од 2.700 летови, а 10.000 беа одложени, соопшти FlightAware. Аеродромите Њуарк и Ла Гвардија во Њујорк, О’Хара во Чикаго и Хартсфилд-Џексон во Атланта се особено погодени.

Министерот за транспорт Шон Дафи вчера предупреди дека продолжувањето на блокадата на буџетот може да ги влоши работите со приближувањето на Денот на благодарноста.

„Воздушниот сообраќај ќе биде намален на минимум додека сите сакаат да патуваат за да го посетат семејството“, предупреди тој.

Враќањето на воздушниот сообраќај во нормала може да потрае неколку дена по деблокирањето, додека федералното финансирање, кое ги вклучува платите, повторно не се нормализира.

Извор: МИА