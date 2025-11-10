 Skip to main content
10.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 10 ноември 2025
Неделник

Свечена заклетва на 29-та класа на питомци/студенти и слушатели од Курсот за офицери и штабни службеници

Македонија

10.11.2025

Министерство за одбрана

Во Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје денеска ќе се одржи свечена заклетва на 29-та класа на питомци/студенти и слушатели од Курсот за офицери и штабни службеници.

Како што информираат од Министерството за одбрана, на одржувањето на свеченоста ќе се обратат претседателката и врховен командант на Армијата, Гордана Силјановска-Давкова, министерот за одбрана, Владо Мисајловски и деканот на Воената академија, полковник проф. д-р Ненад Танески.

На настанот ќе присуствуваат началникот на Генералштабот на Армијата, генерал-мајор Сашко Лафчиски, генерали, високи претставници од Министерството за одбрана и Армијата, претставници од воено – дипломатскиот кор како и роднини и пријатели питомците, студентите и слушателите.

