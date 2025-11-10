 Skip to main content
10.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 10 ноември 2025
Неделник

УНХЦР: Климатските промени предизвикаа раселување на милиони луѓе

Свет

10.11.2025

Последиците од климатските промени веќе принудија милиони луѓе да ги напуштат своите домови, предупреди Високиот комесаријат на ОН за бегалци (УНХЦР) пред денешниот почеток на Конференцијата на ОН за климата КОП30, што ќе се одржи во бразилскиот град Белем.

-Во текот на изминатата деценија, катастрофите поврзани со временските услови предизвикаа околу 250 милиони внатрешни раселувања, што е еквивалентно на повеќе од 67.000 раселувања дневно, се наведува во извештајот на УНХЦР.

Се додава дека три четвртини од луѓето раселени поради конфликти живеат во земји кои се особено ранливи на ефектите од климатските промени.

УНХЦР како климатски кризи ги наведува поплавите во Јужен Судан и во Бразил, рекордни топлотни бранови во Кенија и во Пакистан и недостигот на вода во Чад и во Етиопија.

Поврзани вести

Македонија  | 12.12.2024
Велковски: Македонската држава три децении пример за хуманост и солидарност кон бегалците и мигрантите
Култура  | 05.12.2024
„Види, летам!“ – претставата работена по вистински приказни на бегалци денеска на ФДУ во чест на 30-годишнината од отворањето на Претставништвото на УНХЦР за бегалци во Македонија
﻿