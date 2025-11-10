 Skip to main content
10.11.2025
Дали Апелација ќе го ослободи Саркози?

Свет

10.11.2025

Facebook / Nicolas Sarkozy

Апелацискиот суд во Париз денеска ќе одлучува дали поранешниот претседател на Франција, Никола Саркози ќе биде ослободен од затвор.

Саркози е осуден на пет години затвор, а пред три недели беше упатен на извршување на казната, иако поднесе жалба на пресудата.

Саркози е осуден дека за време на претседателската кампања во 2007 година добил нелегални средства од режимот на тогашниот либиски лидер Моамер Гадафи. Кривичниот суд во Париз не пронајде директни докази за ова, но во своето образложение заклучи дека Саркози и блиските соработници барем се обиделе да добијат средства од режимот на Гадафи.

Саркози тврди дека е невин. 

