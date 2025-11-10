 Skip to main content
10.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 10 ноември 2025
Неделник

Повторно забележани дронови над Белгија

Свет

10.11.2025

ma-ti-on-unsplash
Ma Ti on Unsplash

Три дронови синоќа повторно се забележани над критичната инфраструктура во Белгија, овој пат над нуклеарна централа Доел, лоцирана во близина на Антверпен.

Операторот „Енги“ соопшти дека беспилотните летала немале никакво влијание врз активноста на електраната Доел.

Претходно, неколку дронови беа забележани и над аеродромот во Лиеж, поради што околу еден час беше прекинат воздушниот сообраќај.

Изминатите денови дронови надлетуваа над повеќе места во Белгија, меѓу кои и над белгиската воена база Клајне-Брогел, што ја користи НАТО, во Клајне-Брогел. Според непотврдени извештаи, воздухопловната база е една од локациите во Европа каде што се складира американско нуклеарно оружје.

Германското Министерство за одбрана минатата недела соопшти дека германските вооружени сили ќе ја поддржат Белгија во нејзината одбрана од дронови.

Извор: МИА

Поврзани вести

Свет  | 09.11.2025
Скандал во Белгија: Инспектори утврдиле сериозни пропусти во центрите за плодност
Свет  | 07.11.2025
Дронови „од непознато потекло“ регистрирани над повеќе локации во Белгија
Свет  | 07.11.2025
Бриселскиот аеродром одново привремено затворен за сообраќај поради дрон
﻿