Повторно забележани дронови над Белгија

Ma Ti on Unsplash

Три дронови синоќа повторно се забележани над критичната инфраструктура во Белгија, овој пат над нуклеарна централа Доел, лоцирана во близина на Антверпен.

Операторот „Енги“ соопшти дека беспилотните летала немале никакво влијание врз активноста на електраната Доел.

Претходно, неколку дронови беа забележани и над аеродромот во Лиеж, поради што околу еден час беше прекинат воздушниот сообраќај.

Изминатите денови дронови надлетуваа над повеќе места во Белгија, меѓу кои и над белгиската воена база Клајне-Брогел, што ја користи НАТО, во Клајне-Брогел. Според непотврдени извештаи, воздухопловната база е една од локациите во Европа каде што се складира американско нуклеарно оружје.

Германското Министерство за одбрана минатата недела соопшти дека германските вооружени сили ќе ја поддржат Белгија во нејзината одбрана од дронови.

Извор: МИА