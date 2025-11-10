 Skip to main content
10.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 10 ноември 2025
Неделник

Се одигра најлудото дерби на светот

Фудбал

10.11.2025

Фудбалерите на Бокa Јуниорс ја победија Ривер Плата на својот стадион со резултат од 2:0 (1:0) во 15-то коло од Клаусура.


Со оваа победа, Бока остана лидер во групата А Клаусура со 26 бода, додека по поразот, Ривер падна на шестото место во групата Б со 21 бод пред крајот на натпреварувањето. Сепак, црвено-белите не треба да се грижат бидејќи обезбедија место меѓу осумте најдобри кои се пласираат во следната фаза од натпреварувањето.

Поврзани вести

Фудбал  | 30.04.2025
Фернандо Гаго ја напушти Бока Јуниорс
﻿