Се одигра најлудото дерби на светот

Фудбалерите на Бокa Јуниорс ја победија Ривер Плата на својот стадион со резултат од 2:0 (1:0) во 15-то коло од Клаусура.
Со оваа победа, Бока остана лидер во групата А Клаусура со 26 бода, додека по поразот, Ривер падна на шестото место во групата Б со 21 бод пред крајот на натпреварувањето. Сепак, црвено-белите не треба да се грижат бидејќи обезбедија место меѓу осумте најдобри кои се пласираат во следната фаза од натпреварувањето.
La carita de Zeballos es de un pibe que sabe que hace rato queria meter un gol en La Boca despues de tanta mierda pic.twitter.com/VJ0dRY4bzN— Bostermo12 (@Bostermito12) November 9, 2025