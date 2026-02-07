 Skip to main content
07.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 февруари 2026
Неделник

САД планираат за четирипати да го зголемат инсталираниот капацитет на нуклеарните централи

Свет

07.02.2026

САД се впуштаат во голема промена во нуклеарната енергија. Се очекува инсталираниот капацитет на нуклеарните централи да се зголеми од околу 100 GW, колку што е денес, на 400 GW до 2050 година. Презентираната мапа на патот ефикасно го означува враќањето на нуклеарното производство во статус на еден од клучните елементи на американскиот енергетски систем, но на фундаментално поинаква скала.

Тековната рамнотежа се базира на постојните единици со продолжен работен век од 60 и 80 години, кои обезбедуваат околу 100 GW моќност. Новата изградба засега останува минимална, но се планираат илјадници мегавати и се најавуваат проекти, со главен фокус на постигнување на владината цел од 400 GW, што ќе бара додавање на речиси 300 GW нов капацитет. Ова значи масовна изградба на нови реактори, вклучувајќи големи проекти и ветувачки технологии.

Нуклеарната енергија во САД повеќе не се гледа како „мост“ или привремено решение – таа е директно позиционирана како основа на долгорочна енергетска безбедност, декарбонизација и индустриски раст. Всушност, ова е најамбициозната нуклеарна експанзија во историјата на земјата.

